Live Punk Christmas: "Ciemmers Punk" alla "Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 24 dicembre alle 22 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 organizza il concerto live punk con la band "Ciemmers Punk" per festeggiare la Vigilia di Natale. Il gruppo musicale "Ciemmers Punk", fondato a Montecchio Maggiore nel dicembre 2015 da una costola della curva cm11 della squadra di calcio "Bella Guardia", suoneranno brani mescolati ai cori ultrà da stadio in versione rigorosamente punk. Membri del complesso: Aski (voce); Urbi (seconda voce); Gianni (chitarra); Barbo (basso); Luke (batteria). A seguire il dj set by Gimmi dj. Ingresso riservao ai soci Arci.

ELENCO CONCERTI