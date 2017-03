Live Progressive Metal: "Hypnotheticall" all'Osteria Miles Davis di Vicenza

Venerdì 24 marzo alle 22 l'Osteria Miles Davis a Polegge di Vicenza in Strada di Polegge 114 presenta il concerto live metal del gruppo "Hypnotheticall". Dopo qualche mese di assenza dai palchi per potersi concentrare sulla stesura dei brani del terzo album, il complesso vicentino ritorna in tour sul territorio berico con una serie di esibizioni, in cui collauderà la nuova line-up e presenterà in anteprima qualche canzone del nuovo disco, che verrà pubblicato nel corso di ques'anno. La band vicentina di modern progressive metal è formato dal quartetto: Davide Pellichero - voce; Giuseppe Zaupa - lead & rhythm chitarra, programming; Luca Capalbo - basso e cori; Giulio Cariolato - batteria. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.946545

HYPNOTHETICALL: debuttano nel 2002 con un EP dal titolo "In Need Of A God?", seguito da "Thorns" nel 2003 e "Fragments Of Truth" nel 2006: un trittico completamente autoprodotto che solo nell'ultima fase è in grado di condurre al primo contratto discografico. Il complesso berico si esibisce vari concerti, consolidando la propria reputazione con ottime recensioni e un buon successo di critica fino alla pubbicazione dei "Dead World", il loro primo album ufficiale full-length. Nel 2009 la band, dopo varie date nel nord d'Italia, registrano il secondo full-length album ufficiale della band chiamata "A Farewell To Gravity", pubblicato dall'etichetta italiana "Logic". L'album, promosso da diversi video, interviste e vari concerti che culminano con la partecipazione ai Masters of Rock Festival in Repubblica Ceca, riceve ottime recensioni evidenziazione personalità e varietà di stile. Nel 2014 la band affronta l'ultimo cambiamento di pelle come formazione. Giuseppe Zaupa e Luca Capalbo quadrare il cerchio, incorporando lo stile tecnico e incisivo del batterista Giulio Cariolato e la voce versatile e carismatica di Davide Pellichero. Con questa line-up la band registra un primo singolo intitolato "Awake (ning)", pubblicandolo nel febbraio 2016 e saltando a capofitto nella scrittura del terzo album ufficiale full-length, che vedrà la luce nel 2017.

