Live Progressive Metal: "Destrage" al "K2 Music Place" di Vicenza

Sabato 18 febbraio dalle 21 alle 2 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in strada della Pelosa 183 presenta il concerto live della band "Destrage" (progresive metal e groovy mathcore). Sono stati invitati all'evento musicale anche i gruppi: "Fall Of Minerva", "Sinatras" e "Kòciss". Il complesso milanese "Destrage" presenterà il nuovo album "A Means To No End", ultimo album uscito il 21 ottobre 2016 per la prestigiosa etichetta "Metal Blade". Dopo il successo del "Release Party" al Circolo Magnolia, la band porterà in tour nel resto della penisola italiana le canzoni più famose del loro repertorio. Il pezzo "Are You Kidding Me? No" del 2014 ha proiettato la band tra le eccellenze del metal mondiale. Metalitalia.com commenta così la loro ultima produzione: "Ennesimo capolavoro di una band ormai eletta per acclamazione, come ideale portabandiera del modern metal Made in Italy e non solo" . Anche Truemetal.it ne parla bene: "Bipolare, anarchico e fuorilegge, un album senza regole scritte che vive dentro un suolo autoctono fatto di creatività e genialità". Ingresso a pagamento con entrata riservata ai soci Arci. Tessera 2017: 5 euro.

