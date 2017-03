Live Progressive Metal: dalla Danimarca i "Ghost Iris" al Cs Bocciodromo di Vicenza

Domenica 26 marzo alle ore 21 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta l'evento musicale "The Road To Dissonance" con i concerti live hardcore dei gruppi "Ghost Iris", "Lies Of Nazca" e "Not Yet Fallen". La manifestazione prepara la strada per il "Dissonance Festival 2017". In particolare "CVR Booking" grazie alla collaborazione con "Versus Music Project" porterà in Italia il gruppo Djent "Ghost Iris", la band danese, fresca del singolo "Save Yourself" (video: www.youtube.com/watch?v=NxETj6qpDFI), che hanno preso parte alla scorsa edizione dell'Euroblast, uno dei più importante festival progressive metal a livello internazionale. Presenteranno il loro ultimo album "Blind World", pubblicato il 17 febbraio. Al loro fianco ci saranno due imperdibili "local heroes": i vicentini "Lies Of Nazca" e i padovani "Not Yet Fallen", che suoneranno in anteprima alcuni brani inediti del loro repertorio. Ingresso a 5 euro senza tessere.

Le schede dei gruppi:

GHOST IRIS (Progressive Metalcore - Copenaghen, Danimarca - Long Branch Records): band danese tra le più conosciute e popolari nel panorama metal internazionale. Suono coinvolgente ed energetico, ma allo stesso tempo versatile. Membri del gruppo: Jesper, Nicklas, Sebastian, Dennis, Daniel. Video: www.youtube.com/watch?v=NxETj6qpDFI

LIES OF NAZCA (Progressive Metal - Vicenza - Rogue Records America): progetto fondato nel 2013. Primo album pubblicato "Aleph". Partecipano a molti eventi metal, come il "Tech-Fest" in Inghilterra e il "Dissonance Festival" in Italia. Dopo un cambio di formazione nel 2017, incidono il singolo "The Boundless Unknown", produced by Jamie King. Stanno producendo il loro secondo abum. Video: www.youtube.com/watch?v=LBNP12HCbXg&t=29s

NOT YET FALLEN (Hardcore/Metal - Padova): complesso nato nel 2008 con i membri Francesco, Luigi e Davide, che decidono di fondare un gruppo per sperimentare l'hardcore e il metal. Dopo alcuni cambi di formazione la line up trova stablità con Emmanuel e Enrico. In questi anni hanno prodotto due Ep e un album full-length, suonando con gruppi importanti nel panorama metal, come "Apostate", "No Omega", "Empire Fade", "Fall City Fall", "Imminence", "Landscapes", "Nexilva", "Polar", "The Secret", "Sights & Sound" e molte altre band underground. Video: www.youtube.com/watch?v=y86JX2_SY3I.

