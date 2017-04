Live Metal: "Ubermensch - Rammstein Tribute Band" al "The Big" di Torri di Quartesolo

Venerdì 7 aprile alle 22.30 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 ospiterà il gruppo "Ubermensch" (Rammstein Tribute Band) per un concerto live. Il primo complesso veneto a riprodurre fedelmente le canzoni del celebre gruppo tedesco di industrial metal è formato da 6 membri: Enrico Gavagnin (voce) - Andrea Balestra (chitarra) - Marco Marinato (chitarra) - Elisa Montin (batteria) - Isabella Amoroso (basso) - Giulio Farigliosi (tastiere). Per tutto l'anno da lunedì a giovedì (escusi festivi e prefestivi) "The Big" propone la speciale promozione-abbuffata "1 Kg di Pasta" per le cene tra amici dopo la palestra o le partite di calcetto con prenotazione gradita. Infoline: 0444.267203.

(nella foto in alto il gruppo "Ubermensch - Rammstein Tribute Band")

