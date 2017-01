Live metal, mathcore e hardcore con 3 band al CS Bocciodromo di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 6 gennaio 2017 alle 21 "CVR Booking" presenta l'evento "Do Not Go Gently 2" con i concerti delle band "Lies Of Nazca", "Wrong Way To Die" e "Noise Trail Immersion" al CS Bocciodromo di Vicenza in via Rossi 198. Ingresso a 4 euo senza tessere.

Il complesso "Lies of Nazca" (Vicenza - Rogue Records America) è un complesso di progressive metal, formato da 4 membri: Marco Boros - Vocals; Andrea Lo Mastro - Guitar; Diego Basso - Guitar; Luca Zoldan - Drums; Elio Bizzotto - Bass. Per approfondire: www.liesofnazca.bandcamp.com

Il gruppo "Noise Trail Immersion" (Torino - Antigony Agency) suona il genere mathcore ed è formato da 5 membri: Fabio - vox, Davide - guitar; Daniele - guitar, Lorenzo - bass, Paolo - drums. Per ulteriori informazioni: www.noisetrailimmersion.bandcamp.com

La band "Wrong Way To Die" (Padova - Redfield Records) è specializzata nel genere metal e hardcore ed è formata da 5 membri: Federico Candeo - Guitars; Federico Mozzo - Guitars; Vittorio Rispo - Bass; Marco Violato - Drums; Pham The Cosma Hai - Vocals.

