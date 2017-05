Live Metal: "Last Will" e "Fearful Bonshake" all'Hells Angels MC di Vicenza

Sabato 6 maggio alle 21 il locale Hells Angels MC di Vicenza in via del Commercio 15 presenta i concerti live metal della band "Last Will" e "Fearful Bonshake". Ingresso libero.

LAST WILL: band di evo symphonic metal formata a Schio nel settembre 2011 dall'idea del chitarrista Michele, al quale si uniscono subito il batterista Recher, la cantante Yuna e il bassista Dino. A febbraio 2012 esce il primo demo ''Demons From The Past'' composto da 6 tracce. Durante l'anno la band si esibisce in tutto il Nord-Italia con ottimi riscontri di pubblico e ad agosto rilascia anche il singolo ''Path to Memories''. Nel corso del 2013 la band registra il primo full-lenght con la partecipazione di Michael Losco (Macabria) come sessionista per tastiere, mentre Yuna decide di lasciare la band una volta terminate le registrazioni. L'album ''Trought The Mirror'' esce a maggio 2014, poco prima della creazione dell'attuale formazione della band, che vede alla voce Raffaele ''Raffo'' Smaldone (Mashuppers, ex Lunar Explosion, Profligate, Menace, Fanthasia), cantante di grande esperienza che ha condiviso palchi con molte band del panorama metal Italiano e personaggi storici, tra cui gli ex Iron Maiden Paul di Anno, Blaze Bayley, Dennis Stratton, e con comprovata esperienza live anche all'estero. Questo cambio di formazione ha permesso così al sound della band di evolvere in un nuovo genere musicale: "Evo Symphonic Metal", che unisce in maniera nuova e sperimentale melodia, aggressività, epicità, ritmica ed anche elettronica. La nuova formazione è da subito in gran sintonia tanto che, a meno di un anno dalla sua creazione, iniziano già le registrazioni del nuovo album ''A New Chapter'', rilasciato ad autunno 2015. Membri del gruppo: Raffaele ''Raffo'' Smaldone (voce) - Michele "Mike" (chitarra e tastiere) - Dino "IV" (basso).

FEARFUL BONSHAKE: band di hard rock e heavy metal nata ad Isola Vicentina alla fine del 2012, quando il cantante Mitch TL decide di formare una band con influenze hard rock metal. Precedentemente la band si chiamava "Kill 'Em Roll", formata da altri componenti, e poi con il passare dei giorni prese il nome di "Fearful Bonshake", creata e fondata da Mitch TL, Cris e Baio. La carriera della band prese subito atto con l'arrivo di Vux con live e mini tour nella provincia di Vicenza. Il primo Ep "Pura Vida" fu registrato nel 2013, in cui vennero prodotte le prime tracce del gruppo e inaugurato il 19 ottobre 2013. Oggi il complesso è sempre in continua attività con nuovi pezzi e nuovi concerti. Attualmente la band è formata da 5 componenti: Mitch (voce) - Vux (chitarra lead) - Salvo (chitarra rhytm) - Bajo (basso) - Cris (batteria).

ELENCO CONCERTI