Live Metal: Element, Fearful Bonshake e Brothers Of No One a "La Voglia Matta Disco"

Venerdì 7 aprile alle 21 il locale "La Voglia Matta Disco" di Arzignano in via Consolini 12 organizza una serata speciale con i concerti live dei gruppi "Fearful Bonshake" (hard rock/heavy metal), "Brothers Of No One" (crossover/nu metal) e "Element" (alternative/trash metal). In particolare l'evento è dedicati al realease party del gruppo arzignanese "Element" con la proiezione del videoclip "My Disgrace" in megaschermo oltre al merchandising (cd, t-shirt e poster). Ingresso gratuito.

ELEMENT: gruppo fondato nel 2014 ad Arzignano e specializzato nel genere alternative e trash metal. Membri del complesso: Sebastiano Fracasso (voce e chitarra) - Elia Rolenty (batteria) - Emmanuele Tonin (chitarra) - Giulio Zonin (basso).La band ha vinto il premio Vicenza Rock Contest 2016 come miglior band metal. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-_GGBBhEcYzDI1AaovQDQw. BandCamp: https://element11.bandcamp.com/. Instagram: https://instagram.com/element_band/

FEARFUL BONSHAKE: band hard rock e heavy metal, fondata nel 2012 ad Isola Vicentina, quando il cantante Mitch TL decide di formare una band con influenze hard rock metal. Attualmente la band è formata da 5 componenti: il cantante Mitch alla batteria Cris, alla chitarra solista Vux, alla chitarra ritmica Salvo e al basso Baio. Precedentemente la band si chiamava Kill 'em Roll formata da altri componenti, e poi con il passare dei giorni prese il nome di Fearfull Bonshake. Il primo Ep "Pura Vida" fu registrato nel 2013 presso lo studio di registrazione "Bugaboo Studio", in cui vennero prodotte le prime tracce del gruppo e inaugurato il 19 ottobre 2013. Oggi il gruppo è sempre in continuo svolgimento di nuovi pezzi e di nuovi live con costante supporto dei fans. (da vicenzaunderground.it)

BROTHERS OF NON ONE: band vicentina di crossover/nu metal, fondata nel 2006 da un'idea di Rossato Diego (chitarra) e Francesco Salvadore (batteria) ma viene abbandonata quasi subito per mancanza di componenti e per problemi interni. Dopo svariati anni viene fatto un altro tentativo e nel 2011 finalmente la band viene composta con i membri tuttora presenti. Per scelta si rinchiude in sala prove per diverso tempo al fine di uscire solo dopo la registrazione di un demo e nel 2014 comincia a con eventi live. Membri: Andrea Orso (voce) - Alessandro Marsiletti (chitarra) - Rossato Diego (chitarra) - Mirko Gonzo (basso) - Gerardo Bicego (batteria e altri strumenti). (da vicenzaunderground.it)

