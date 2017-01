Live Mad Folk con i "Coquine Market" al "Miles Davis" di Vicenza

Venerdì 20 gennaio dalle 22 alle 2 il locale "Miles Davis" di Vicenza in strada di Polegge 114 presenta il concerto live del gruppo "Coquine Market", duo mad-folk composto da Matteo Premoli e Antonio Zuccon Ghiotto. La band "Coquine Market" (in italiano Mercato Birichina) cercherà di proporre un sound folk nella sua semplicità, esibendo ospiti d'eccezione come Lorenzo Valè (in arte "Zabriski" - chitarra - banjo - armonica), Filippo Altafini (voce e chitarra dei "Bad Black Sheep" - basso), Cecilia Festa (saxofono e voce) e Thomas Canuti (parte degli "Yellow Magdalene", collettivo di musica-cinema- teatro - batteria. Il loro intento è quello di trasformare il gruppo in un vero "Mercato", un mercato destinato ad essere sempre nella necessità di chiamare strumentisti nuovi e non con "ospiti", che vogliano suonare insieme al duetto per un eclettismo musicale. Esattamente come un mercato "venderanno" musica in modo classico con una rielaborazione compositiva nella pienezza del suono, anche nella sua assenza strumentale. Le canzoni saranno integre, aperte e ribelli nelle loro copie. I "Coquine Market" tentano di togliere lo spazio all'autore e lo incentrano sull'esecuzione, trasformando il gruppo in un collettivo, che si smembra e si ricompone proponendo nuovi "prodotti" per ogni data da soggetti a prodotti, da autori ad adesivi. Ingresso libero.

