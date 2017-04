Live jazz & swing: "Les Manouche Bohemiens" al Terzo Ponte

Sabato 22 aprile alle 21 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 ospiterà il complesso "Les Manouche Bohemiens" per un concerto live dal ritmo gitano con sonorità swing e jazz. In occasione della "Giornata Mondiale della Terra" è prevista nel locale una serata di luci soffuse e lanterne con una cena a lume di candela. Ingresso gratuito con tessera Arci. Infoline: 0424.502611.

LES MANOUCHE BOHEMIENS: nasce suonando in strada a Vicenza dall’incontro di musicisti provenienti da varie esperienze musicali. Unito dalla passione per il jazz il trio "Manouche" ha fin da subito un grande successo, esibendosi dapprima in strada (dove vengono notati anche da famosi musicisti come Hyung-ki Joo del duo Igudesman and Joo, Roy Paci, Yorgui Loeffer, Boulou Ferré, Moriarty, Daniel John Martin) e in seguito in locali, festival e club (numerosi concerti per il Vicenza Jazz Festival, esibizioni al Panic Jazz Club, il concerto all’Antiruggine di Mario Brunello, le partecipazione al Ferrara Buskers Festival e al Meeting di Arte, Musica e Intercultura MAMI). Il trio si arricchisce musicalmente grazie a collaborazioni e incontri con importanti musicisti come Angelo Debarre, Yorgui Loeffer, Billy Weiss, Boulou e Elios Ferré, Jacopo Martini, Augusto Creni, Maurizio Geri, Rares Morarescu, William Brunard, Alexian Santino Spinelli. L’incisione dell’album ‘Torno Subito’ rappresenta il primo passo verso la ricerca di nuovi ritmi, armonie, timbri e l’inizio di un’intensa esperienza compositiva. "Les Manouches Bohémiens" non dimentica la sua origine di strada, dove ancora oggi si esibisce con grande entusiasmo.

ELENCO CONCERTI