Live Indie/Punk Rock: "The New Fokka" alla "Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 14 gennaio alle 21 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta il concerto live indie/punk rock della band "The New Fokka". Il gruppo acustico suona un genere rock tra l'indie e il punk. Membri: Alessio DeMa (voce) - Carmelo Manzella (chitarra/basso) - Marcos Zabalego Onoio (chitarra) - Antonio Barin (basso). Ingresso riservato ai soci Arci.

