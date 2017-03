Live indie britannico: "Young Romance" al "Groove" di Lugo di Vicenza

Venerdì 31 marzo ale 22.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 ospiterà il gruppo inglese "Young Romance" per un concerto live. Il duo, formato da Claire e Paolo, si presenta come la nuova promessa del panorama indie britannico. Il nuovo disco "Another's Blood", pubblicato da "Banquet Records" a novembre 2016, sta facendo parlare di sè anche oltre la Manica con vari tour in giro per l'Europa. Arriva al Groove una band di talento, che farà sicuramente tanta strada in un futuro prossimo. Aftershow dj set by Barbarella. Ingreso libero.

YOUNG ROMANCE: dopo i primi spettacoli di supporto il gruppo britannico ha pubblicato il proprio debutto in 7" con "Pale" e dopo una serie di show tra cui Dot to Dot Festival e Club NME al KOKO, hanno rilasciato anche il loro 10” con 'Wild EP', prodotto da Simon ‘Barney’ Barnicott. La band si è fatta conoscere in tour in Europa con esibizioni in Germania, Olanda, Svizzera e Austria nel marzo 2015. Nel maggio 2015 "Young Romance" sono approdati sul palco del The Great Escape Festival. Nel novembre 2016 il duo ha pubblicato l'album di debutto "Another's Blood" con "Banquet Records". Si tratta di un complesso specializzato nei generi indie, pop e alternative.

