Live Hip Hop: "Inoki Ness" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdi 28 aprile dalle 21 alle 24 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta il concerto live del gruppo "Inoki Ness", considerato la leggenda della Bologna underground per il loro "Basso Profilo Tour". A seguire Dj Zarra e Chapo. Opening act by "Esche Vive" (gruppo hip hop da Rovigo). Il programma della giornata comincerà dalle ore 16 con il corso di freestyle della "Bocciodromo Hip Hop Accademy", tenuto da Lethal V, in cui si potranno sentire le nuove leve della hip hop underground vicentina. Ingresso di 5 euro.

ESCHE VIVE: band hip hop di Rovigo che propongono un sound "vecchia scuola" con il loro album "Anorchidia". Dal 2014 dopo cambi di formazione, composizione e sostanza, il complesso ha all’attivo due dischi, alcuni videoclip e live in molto locali del Veneto. Gemellati con Mk Ultra Project di Ferrara e simbiotici con Basso Canale e Carota Massive Crew, Esche Vive è formata da Junky, C.O.C. e Pao. Vedi: www.youtube.com/watch?v=G_wZMX6fowo

INOKI NESS: l'artista bolognese originario di Roma e adottato milanese vecchia conoscenza dell'hip hop made in Italy torna con un cd di 13 tracce per la fine del 2016. Questo lavoro contiene un intro su un beat di Heltah Skeltah e un altra canzone su un beat classico della west coast. Sei tracce completamente inedite. Tre remix di brani pubblicati come ospite da Inoki. E due tracce già pubblicate sul web negli ultimi tre anni. Nella sua evoluzione si possono sentire sonorità moderne, classiche, funk ed elettroniche. I temi affrontati e gli stili usati per l' interpretazione degli stessi sono varie ma il comune denominatore del progetto è il basso profilo con cui il Ness interpreta la sua vita nel 2016 grazie al nuovo mixtape "Basso Profilo". Vedi: www.youtube.com/channel/UCerfxkVjjNFeF_jDrAr3SGg.

