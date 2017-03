Live Hardcore: "The Nutries", "CxOxSx" e "Mano Armata Grind Congrega" alla "Mesa"

Sabato 11 marzo alle 21.30 il Circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta i concerti live hardcore dei gruppi "The Nutries", "CxOxSx" e "Mano Armata Grind Congrega". L'evento è organizzato da "Rotten Cat Gang". Ingresso riservato ai soci Arci.

Biografia di "The Nutries": band vicentina di hardocore punk, fondata nel nel 2008 con 2 album all'attivo ("Stuprated Brain" e "Mondo alla Deriva") con il terzo album omonimo "The Nutries" nel 2013 con un mix di nuove sonorità, che variano dal trash metal all'hardcore punk. Membri: Alex (voce) - Spillo (chitarra) - Giulio (chitarra) - Bari (basso) - Andrea (batteria).

Biografia dei "CxOxSx": band vicentina di grindcore/hardcore/trashcore, nata a Valdagno nel 1995, che prende spunto da D.R.I. e Ratos De Porao. Negli anni hanno pubblicato un demo-tape, tre full-length CD, un CD-live. Si sono esibiti in numerosi concerti live non solo in Veneto, ma anche in Sardegna ben 4 volte per dei mini-tour oltre all'estero in Spagna e 3 volte in Repubblica Ceca e Slovacchia, partecipando nel 2005 al "Obscene Extreme Festival" a Trutnov. Amanti del "Powerviolence", ma da sempre legati al thrashcore anni ’80, suonando grindcore, ma nelle lore vene scorre l'hardcore. Il loro genere è stato definito alucini anni fa “Ultra-Fast-Core”. E’ uscito il loro ultimo CD "Soundtrack of funny years" con 16 pezzi nuovi e altrettante bonus track, distribuito da "Grindpromotion". L'attuale "line up" è formata da 6 membri: Il Mugnaio Falloppi (batteria) - Albi (voce) - Jabba (voce growl) - Bari (basso) - Massi (chitarra) - Cesco (chitarra).

Biografia dei "Mano Armata Grind Congrega": band veneziana di grindcore, fondata nel 2013 da Maurizio alla chitarra (Insane Assholes, Wargore, Snuff Movies After Dinner), Marco alla Batteria (Insane Assholes, Warmonger, Snuff Movies After Dinner, Psychotomy), Athos (Endyminion, Necrosystem) e Silvia al basso (Snuff Movies After Dinner). Nel gennaio 2014 entrano nello studio Mal De Testa Records per registrare il primo lavoro "Spaccato a morale sospesa", che esce ufficialmente il 27 settembre 2014.

