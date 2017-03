Live Hardcore: "Carne" e "Days Of Collapse" alla "Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 4 marzo alle 21.30 "The Pit Of The Damned & Gli Amici Di Mephisto" presentano i concerti live della band francese "Carne" (metal/hardcore punk da Lione) e del complesso vicentino "Days Of Collapse" (mathcore) presso il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50. Ingresso riservato ai soci Arci.

Biografia dei "Carne": gruppo attivo dal 2008 e fondato a Lione in Francia, che propone una miscela di sludge metal, noise e hardcore punk tra oscurità, rumore e tetra psichedelia. Dopo numerosi tour in Europa, i "Carne" tornano con il nuovo album "Modern Rituals". Il duo francese ha pubblicato nel 2010 "Metropolis" e il successivo "Ville Morgue" nel 2013. Musica colma di risentimento, impregnata di contesti urbani, contro la società del voler apparire. Per approfondimenti: www.carne.bandcamp.com

Biografia dei "Days Of Collapse": complesso vicentino di mathcore nato nel 2009 con ispirazione da band quali The Dillinger Escape Plan, The Chariot, Converge e altre. Dopo qualche cambio di lineup, nel settempre 2011 entrano al Raptor Recording Studio di Matteo "Ciube" Tabacco (Dufresne) registrando il loro primo EP "Life Concepts", che viene autoprodotto producendo 300 copie con copertine stampate a mano una ad una. Nel corso degli ultimi anni la band ha cambiato più volte formazione e durante il 2014 e 2015, ha scritto e registrato "We Got This Far", primo album full lenght, rilasciato da Imminence Records il 25 settembre 2015. Per approfondire: www.daysofcollapse.bandcamp.com