Live Hard Rock: "Colors Void" alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

Venerdì 3 febbraio alle 22.30 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 presenta il concerto live della band "Colors Void", una hard rock band di Marostica nata nel 2010. Dopo vari cambiamenti di alcuni componenti, è arrivata all’attuale formazione composta da Riccardo Perin e Giulio Nicolussi alle chitarre, Lorenzo Mari alla batteria, Diego Martinez al basso e cori e da Diego Trenti alla voce. Le sonorità della band sono costituite da un mix dei diversi background musicali dei componenti, cercando un’impronta influenzata inizialmente dal rock psichedelico di Hendrix e dall’hard rock di matrice ’70, ma che con la crescita musicale della band è virata verso uno stile più moderno, con richiami alle sonorità tipiche degli anni ’80-‘90 di Motley Crue e Guns N’ Roses fino ad arrivare ad un sound più attuale. I "Colors Void" si sono esibiti in vari locali del Veneto e sono anche stati scelti come band per una delle serate del Rock Fun Show di Marco Biondi e PF Colombi organizzate da Virgin Radio Italy. Sono stati selezionati nel giugno del 2015 come opening band per partecipare al Collisioni Festival di San Daniele del Friuli nell’evento, che ha ospitato Bob Dylan. Nell'Aprile del 2016 hanno vinto il 3° Marilù Rock Contest di Radio Marilù. Hanno pubblicato nel 2014 il loro primo EP omonimo Colors Void, nel quale sono contenuti i primi lavori della band: Fried, primo singolo, Silent Yells, Remember The Advice, Going Crazy, brano per il quale è stato girato un video ufficiale. Attualmente la band sta collaborando con il produttore Pietro Foresti per la realizzazione del loro primo album la cui uscita è prevista per la fine del 2016. Ingresso libero.

