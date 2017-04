Live Hard Pop: "Management del Dolore Post-Operatorio" al Vinile Cub di Rosà

Sabato 22 aprile dalle 22 alle 5 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta il concerto live di hard dop con il gruppo "Management del Dolore Post-Operatorio" per la prima data in Veneto del loro tour "Un Incubo Stupendo", titolo omonimo del loro ultimo album. Il duo abruzzese Romagnoli/Di Nardo sarà affiancato sul palco dai membri de Imuri, band teramana formatasi nel 2014 e composta da Lorenzo Castagna (chitarra), Antonio Atella (basso) e Valerio Pompei (batteria). A seguire afterparty "Last Nite Closing Party" con le migliori selezioni indie rock. Prezzi: 8 euro intero fino alle 24.30 per il concerto - 5 euro ridotto dopo le 24.30 solo per l'afterparty.

MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO: band di Lanciano (Chieti), guidata dal duo abruzzese Luca Romagnoli (voce e autore) e Marco "Diniz" Di Nardo (chitarra e compositore), che esordisce ufficialmente nel 2012 con l’album “Auff!!" (per Martelabel), la cui produzione artistica è affidata alle mani di Max ‘Stirner' Fusaroli. Senza prendere fiato calcano centinaia di palchi in Italia e oltre frontiera, comparendo come guest al Popkomm di Berlino e lo Sziget Festival di Budapest, fino ad arrivare al Concertone del Primo Maggio di Roma nel 2013, dove vengono censurati e denunciati per la loro esibizione. Nel 2014 esce “McMao" (per Martelabel/ColorSound Indie - Alternative Produzioni/Universal). Anche questo disco si avvale della produzione artistica di Manuele Fusaroli, nonché dell'opera omonima di Giuseppe Veneziano per la copertina. Per il tour 2013 e il secondo album ufficiale del 2014 ricevono dal M.E.I. rispettivamente il premio come 'Miglior Band Live' e 'Miglior Indie Band Italiana’. Dal 2015 il gruppo è entrato ne "La Tempesta Dischi" e con la produzione artistica di Giulio ‘Ragno’ Favero (Teatro degli Orrori) realizza l’album "I Love You”. A marzo 2017 è uscito l'ultimo album "Un Incubo Stupendo". Info: www.managementdeldolorepostoperatorio.it.

ELENCO CONCERTI