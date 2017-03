Live Gothic-Dark: il noir degli "Arcana Opera" all'Hells Angels MC di Vicenza

Sabato 4 marzo alle 21 il gruppo "Arcana Opera" si esibirà in concerto live presso il locale "Hells Angels MC" di Vicenza in via del Commercio 15 (zona industriale). La band vicentina torna nella propria città in una tappa del tour "De Noir". Ingresso libero.

Biografia di "Arcana Opera": complesso nato tra il 2009 e il 2010 dall’idea di Alexander Wyrd, un cantautore della provincia di Vicenza, per un genere musicale tra il gothic e il dark con una spiccata vena esoterica fino a sfociare nel folk e nel cantautorato italiano, caratterizzato da testi ermetici ed onirici. La parola "Noir" descrive perfettamente lo stile di "Arcana Opera", che pubblica il suo primo album omonimo nel luglio 2013 con l'esordio al "Ferrock Festival" di Vicenza. La band si fa notare con live sempre più frequenti fino a prendere parte al "Dragonfest Tour" e al secondo album "De Noir" nel giugno 2015. "Arcana Opera" non è solo musica, ma un vero e proprio disegno artistico per un movimento in grado di aprire nuovi orizzonti al pubblico e agli altri artisti. La formazione artistica è composta da 8 membri: Alexander Wyrd (voce); Stefano “Jag” Masin (cori); Mirko “Dorian” Fabris (chitarra); Stefano “Jag” Masin (chitarra); Björn Hodestål (basso); Marco Sanguanini (batteria); Paolo Nox (tastiera); Martina “Vogler” Facco (violino).

