Live Fusion '70-'80-'90: "4tet Plus" al "Miles Davis" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 22 alle 2 l'Osteria Miles Davis di Vicenza in strada di Polegge 114 ospiterà il gruppo "4tet Plus" per un concerto live fusion. Il quartetto suona un genere musicale fusion, ispirato agli anni '70/'80/'90, ed è formato da: Andrea Miotello (chitarra elettrica) - Federico Callegaro (tastiere) - Simone Gabbani (batteria) - Gianni Placido (basso alettrico). Ingresso libero.

