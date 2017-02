Live Funk & Groove: "Marco Guerzoni Soul Tribe" al "The Big"

Venerdì 24 febbraio dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live con il gruppo "Marco Guerzoni Soul Tribe" per una serata soul funk e groove. Membri del complesso: Marco Guerzoni - voce, percussioni, tromba; Riccardo Bertuzzi - chitarra; Andrea Bevilacqua - basso; Claudio Marchetti - batteria. A seguire intratenimento musicale con il dj set by Paolo Faccin. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203

