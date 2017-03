Live Folk & Bluegrass: "St. Beaufort" al "Pomopero" di Breganze

Giovedì 23 marzo alle 22 l'Osteria Creativa "Pomopero" di Breganze in via Castelletto 84 ospiterà la band "St. Beaufort" per un concerto live folk e bluegrass. Il trio multicultruale con membri, provenenienti da Germania, Cile e Stati Uniti d'America, abbina percusissioni, banjo e chitarra, mescolando il suono folk con le sonorità bluegrass per uno stile inconfondibile. Nel 2013, il chitarrista e fisarmonicista tedesco Henric Hungerhoff incontra il banjorist dell’Arizona Joe Jakubczyk per le strade di Berlino. I loro tour in tutta Europa dal 2014 li hanno portati a incrociare le strade con il banjorist e violinista Dan Wall nell’upstate di New York. Trascorrono una serata in Svizzera, incrociando le loro idee fino al sorgere del sole per poi viaggiare insieme per un tour in Inghilterra e Irlanda nel 2016. Il gruppo suona canzoni originali e tradizionali. I loro pezzi vanno dal trascinante al malinconico e intimo, spostando l’attenzione del proprio pubblico a seconda delle tematiche in una viaggio musicale avvicente. Il "Pomopero" propone long drink, cocktail, vini, birre, liquori, rum e distillati oltre ad una vasta offerta dalla cucina dalle bruschette ai club sandwich fino agli hamburger e agli snack. Ogni weekend musica con dj set. Ingresso libero. Orari di apertura: dalle18.00 alle 2.00 (chiuso il maretdì). Per informazioni ed iscrizioni: info@pomopero.it - 0445.300589.

