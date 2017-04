Live Ethno Psych: "Al Doum & The Faryds" al "Viaroma17" di Dueville

Sabato 8 aprile alle ore 22 il locale "Viaroma17" di Dueville in via Roma presenta il concerto live ethno psych con il gruppo milanese "Al Doum & The Faryds". ensemble nato nel 2010, unnendo influenze etniche con la musica psichedelica. Il progetto racchiude sonorità esotiche, rese anche grazie all'utilizzo di strumenti etnici, con vibrazioni psichedeliche e deviazioni kraut rock. Il risultato è un suono innovativo, dove le energie musicali trasportano la mente ad un più profondo e positivo stato di coscienza. Ingresso libero.

(nella foto facebook la band "Al Doum & The Faryds")

