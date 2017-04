Live electronic-trip hop: "Katrine Hash" al Terzo Ponte di Bassano del Grappa

Venerdì 14 aprile alle 19.30 si terrà il concerto live del gruppo "Katrine Hash" al locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7. Dopo l'uscita in digitale del nuovo album "Rosae", si potranno apprezzare dal vivo i nuovi ed i vecchi pezzi della band con alcune novità nell'aria per atmosfere elettroniche/trip-hop. Possibilità di prenotazione tavolo con la formula "Cena + Spettacolo" per un posto prioritario. Ingresso riservato ai soci Arci. Infoline per prenotazioni: 0424. 502611

KATRINE HASH: il progetto Katrine Hash è il modo di trasformare la crisi dei club disco in un’opportunità. È il modo di mettere a frutto l’esperienza e il gusto della musica elettronica maturati nel mondo del djing per applicarli ad ambiti più attuali. Nel lontano 2007 due dj, stanchi delle console di locali, che non mettono più la qualità musicale al centro della loro missione, vengono a contatto con un chitarrista rock. In pochi mesi dei due disc jockey ne rimane uno, mentre altre persone sposano il progetto, tra cui Devis Galesso (anche lui un ex-dj) per la composizione dei testi e la gestione dei contatti. Ne nasce un collettivo il cui nucleo è costituito dal dj veneto Massimo Calore (in arte Massimo Di Leo) e dal chitarrista Stefano Calore e a cui collaborano diversi artisti. Il suono, inizialmente vicino ad un’elettronica “vintage”, vira presto verso sonorità più cupe e ritmi più lenti. Line up: Massimo “Momo” Di Leo - tastiere e campionatori; Stefano “Cheta” Calore (Cheta) - chitarra; Giorgio Marinaro - basso; Simone Peron - batteria; Claudia Beas Lovato, Giovanna Lubian (Lubjan), Beatrice Borsetto - voci.

