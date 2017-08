Live di Virna Marangoni from "The Voice of Italy 2016" a Conca di Thiene

In occasione della "Festa di San Gaetano in Conca", mercoledì 2 agosto alle ore 22 si terrà a Conca di Thiene il concerto live acustico della cantante "Virna Marangoni" from "The Voice of Italy 2016" con la sua immancabile chitarra nei pressi della Parrocchia di Maria Ausiliatrice in via San Gaetano 91. Ingresso gratuito.

THE VOICE OF ITALY. La 50enne musicista polesana originaria di Bergantino partecipò un anno e mezza fa nel talent televisivo su Rai 2 con il "Team Pezzali". Nella sua audizione colpì lo staff del programma per il timbro vocale rock da uomo con la canzone "Roadhouse Blues" dei "Doors" (1970). Affrontò la "Battle" contro Claudio Cera e Ivan Giannini, cantando "Learn To Fly" dei "Foo Fighters", ma venne eliminata. Si presentò alle audizioni per il talent di Rai Due dopo aver sconfitto una brutta malattia, in un periodo dove la musica è stata “vitale” per Virna, e il cui ricordo commuove ancora la donna alla vista del videomessaggio, che i medici del reparto oncologico di Mantova le hanno dedicato come in bocca al lupo per la rassegna canora. "La musica è vita per me potrei andare in capo al mondo con la mia chitarra" dichiarò poco prima di salire sul palco.

VIRNA MARANGONI. Vive con la mamma e la sorella in un paesino sulle sponde del Po a Bergantino in provincia di Rovigo. L’amore di Virna per la musica nasce da una passione di famiglia. Il primo strumento che prende in mano è la fisarmonica, regalata dal padre. A 18 anni, la prima esibizione in montagna nell'albergo di un amico del padre, animando un veglione di Capodanno accompagnandosi al pianoforte. Da quel giorno non ha mai smesso di suonare e non ha mai avuto un agente, ma ha sempre lavorato col passaparola. Non ha mai preso lezioni di canto. Per mantenersi lavora per molti anni come consulente aziendale. La carriera musicale non l’abbandona mai, scrive canzoni sue, fa tantissime serate e vince qualche concorso, come “Vota le Voci” a 37 anni. Ha anche partecipato a "Castrocaro" e a "Sanremo Rock". Curiosità: sotto la doccia canta sempre "Quando nasce un amore" di Anna Oxa; il primo disco che ha comprato è stato il doppio album degli "Eagles".

