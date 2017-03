Live Death Metal: la band austriaca "Darkfall" al "Boston Square di Tezze sul Brenta

Sabato 11 marzo alle ore 21.30 il locale "Boston Square" di Tezze sul Brenta in viale Brenta 70 presenta il concerto live death metal con la band austriaca "Darkfall" in una delle loro date per il tour in Italia. Opening act con gli "Skorbutiks" (death metal from Veron) e "Fate Unburied" (progressive/death metal from Vicenza). A seguire after show con il dj set by Madman. Cucina sempre aperta durante l'evento. Ingresso libero. Per informazioni: my@alkemy.org - 339.1134297.

Note biografiche sui "Darkfall": complesso austriaco di trash/death metal, originario di Graz e formato da 6 membri: Sascha Ulm (chitarra e voce) - Stephan Stockreiter (chitarra) - Thomas Spiwak (voce principale) - Markus Seethaler (basso) - Thomas Kern (batteria) - Felix Gschier (basso). Etichetta discografica: "STF Records".

Note biografiche sui "Skorbutiks": band veronese di death metal, originaria di Villafranca Veronese, nata nell'aprile 2011 e formata da 4 membri: Keg (voce) - Cikus (chitarra) - Matteo "Bara" Baroni (basso) - Death Metal Frennz (batteria). Nel 2014 la band pubblica l'Ep "Visions and Monoliths". Ora è in studio per registrare il primo album, dal titolo "Archaeonecrosis". Il gruppo ha in repertorio le seguenti cover: Obituary: "Slowly We Rot" from "Slowly we Rot" 1989; Bolt Thrower:"Powder Burns" From "Mercenary" 1998; Pestilence:"The Process of Suffocation" From "Consuming Impulse" 1989.

Note biogafiche sui "Fate Unburied": band vicentina di progressive/death metal, formata da 4 membri: Riccardo Babbolin (chitarra e voce) - Francesco Garatti (chitarra) - Davide Polato (basso) - Giorgio Piva (batteria). Etichetta discografica: "Sliptrick Records". Dopo una demo di 4 tracce intitolato "Dehumanized Society" (2012) ed un cambio di formazione, ora il gruppo si prepara ad uscire con il suo primo full-length album, che raccoglie i lavori degli ultimi due anni.

