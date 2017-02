Live Country Rock: "The Dusty Saddle Boys" al "The Big"

Sabato 4 marzo dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live con il gruppo "The Dusty Saddle Boys", specializzati nell'american music: rockabilly, southern rock and country. Membri del gruppo: Giorgio Bettochi - voce, string e armonica; Dan Shelor - voce e chitarra ritmica; Alessandro Nosiglia - chitarra lead; Francesco Tognon - basso; Nicola Marangoni - batteria; Eugenio Poppi chitarra steel/banjo. A seguire intratenimento musicale con il dj set by Paolo Faccin. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203

