Live Black Surf Punk: "Destroy All Gondolas" al Groove di Lugo di Vicenza

Venerdì 28 aprile alle 22.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta il concerto live del gruppo "Destroy All Gondolas" con il loro "black surf punk". Aftershow con dj set. Ingresso gratuito.

DESTROY ALL GONDOLAS: band veneziana di "black surf punk" spinto al limite di un assalto sonoro black-thrash metal frenetico in formato punk-hardcore. Ad esempio il loro primo album full lenght "Laguna Di Satana" è una strana creatura garage-punk, che evoca paesaggi post-apocalittici ed esotici, spesso oltrepassando il muro del suono dell’hardcore con sporadici testi gridati con amara ironia sia in inglese che italiano e che unisce in un immaginario deforme Link Wray ai Black Sabbath, i Mayhem a Johnny Thunders. Membri del gruppo: Pido (voce e chitarra) - Lalo (batteria e cori) - Biondo (basso e cori).

