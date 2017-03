Live Altervative Rock: "Kill Your Boyfriend" al "Groove" di Lugo di Vicenza

Sabato 11 marzo alle 22.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 ospiterà la band "Kill Your Boyfriend" per un concerto live di alternative rock. Il complesso trevigiano di alternative rock-new wave-post punk, formato nel 2011 da Matteo Scarpa (voce e chitarra) e Antonio Angeli (batteria) si esibisce fin da subito in vari club del Veneto e festival italiani con qualche apparizione anche all'estero. Il duo ha pubblicato il disco "Ghosts". Per approfondire: www.killyourboyfriend.bandcamp.com. Ingresso libero.

