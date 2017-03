Live Alternative Rock: "The Slaps" al "Color Cafè" di Bassano del Grappa

Sabato 11 marzo alle 22 il locale "Color Cafè" di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8 presenta il concerto live di alternative rock con il gruppo "The Slaps". Sono una rock band di Cittadella (PD) con all'attivo un EP, circa cento concerti e numerose partecipazioni nei festival veneti (Sherwood, Home Festival, Brentawave, Suoni di Marca, Lago Film Festival). La band si é formata nel 2012, quando i componenti, appena sedicenni, suonavano garage-punk. Nel 2014 esce un EP omonimo (Maninalto! Records), seguito da un’intensa attività live. A settembre 2015 entra nel gruppo il batterista Sebastiano Facco, dando una svolta al sound: più duro, articolato ed influenzato dagli anni ’90. Nel corso del 2016 "The Slaps" iniziano a suonare su palchi sempre più importanti e in estate registrano il loro primo LP “Declaration of Loss”, uscito a novembre per Dischi Soviet Studio. Genere: Alternative Rock/Indie Rock/Garage Punk. Membri del gruppo: Paolo Simioni (voce e chitarra) - Marco Lucietto (basso) - Piercarlo Michelin (chitarra solista) - Sebastiano Facco (batteria). Ingresso libero.

