Live alternative rock & progressive metal: Reese e Hypnotheticall al CS Bocciodromo

Venerdì 7 aprile alle 22 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza presenta i concerti live delle band "Reese" (alternative rock) e "Hypnotheticall" (modern progressive metal). Ingresso a 3 euro senza tessere.

REESE: complesso rock melodico molto energico. Dopo un primo periodo di assestamento, la band è stata fondata nel 2010 a Vicenza ed ha pubblicato due demo ed un EP: "Just Human Words" (demo), "View From The Tree" (demo) e "Under The Carpet" (EP, 2013). Nel 2014 i "Reese" hanno vinto alcuni contest locali (nord Italia) per band emergenti ed hanno condiviso il palco sia con molte band locali che con artisti internazionali. L'attività live non si è mai interrotta, tranne che negli ultimi mesi, che sono stati dedicati alla registrazione del primo full-length album, in uscita nel 2017. Membri del gruppo: Carlo Sturati (voce - chitarra) - Ettore Duliman (tastiere) - Matteo Castegnaro (basso) - Enrico "Greg" Gregori (batteria) - Tommaso Ziglio (chitarra).

HYPNOTHETICALL: la progressive metal band vicentina, dopo qualche mese di assenza dai palchi per potersi concentrare sulla stesura dei brani del terzo album, ritorna live per una serie di concerti, in cui collauderà la nuova line-up e presenterà in anteprima qualche canzone del nuovo disco, previsto per la pubblicazione nel corso dell'anno. Membri del gruppo: Davide Pellichero (voce) - Giuseppe Zaupa (chitarra) - Luca Capalbo (basso e cori) - Giulio Cariolato (batteria).

