Live Alternative Rock: "Plunkake" al "Bollicine & House of Blues Cafè" di Schio

Venerdì 10 febbraio alle 22 il locale "Bollicine & House of Blues Cafè" di Schio in via Veneto 17 presenta il concerto live di alternative rock con la band scledense "Plunkake". Ingresso libero. Prenotazione tavoli con bruschetteria, panini e snack: 349.6668494

Biografia dei "Plunkake": gruppo di alternative rock nato nel febbraio 2013 a Schio e composto da 4 membri: Elia Zanrosso (chitarra/voce), Nicola Filippi (basso/seconda voce), Davide Campana (batteria), Gloria Dal Santo (seconda chitarra). Le loro canzoni hanno uno stile rock con sonorità underground e testi sia in italiano che in inglese. Dal loro omonimo EP hanno cercato di concentrarsi sulla creazione di canzoni con parole significative, abbinate a un sound dalle atmosfere dark e profonde, spaziando verso l'allegro e aggressivo punk rock.

