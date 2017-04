Live Alternative Rock: "Mud Angel" e "Fasmate" a "La Mesa"

Venerdì 21 aprile alle 21.30 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta i concerti live dei gruppi "Mud Angel" e "Fasmate". Ingresso riservato ai soci Arci.

MUD ANGEL: il progetto musicale nasce all'inizio del 2006 senza alcuna pretesa. Negli anni successivi l'idea comincia a formarsi e ad evolversi, giungendo verso una sempre più consolidata stabilità, proponendo brani originali in inglese caratterizzati da forti influenze alternative e grunge ed arrivando, nel 2011, ad incidere "Introduction", un lavoro di quattro brani estrapolati dalle dieci tracce incise presso il Sound Therapy Studio (VI). Col passar del tempo la band inizia a far fronte a diversi imprevisti che la portarono, nell'inverno del 2013, a sciogliersi. L'anno successivo, però, il gruppo decide di riprendere in mano le redini e di ricominciare un percorso che la porterà a subire grandi cambiamenti. Fino ad oggi i Mud Angel propongono brani originali immersi nell'alternative rock italiano e vedono al loro interno i volti di: Pierpaolo Massimo, voce e chitarra; Marco Montresor, chitarra e seconde voci; Daniel Gonzati, basso; Andrea Maistrello, batteria e seconde voci.

FASMATE: sono una five-piece alternative rock band fondata dal frontman "Pado" nel 2011. Propongono brani dal sound potente ma allo stesso tempo melodico, con ritornelli catchy e orecchiabili. Nel 2014 incidono "La solita realtà" e hanno recentemente annunciato l'uscita del prossimo album entro la fine del 2017. Attualmente la band è al lavoro con i nuovi pezzi e alterna l'attività live a quella in studio.

ELENCO CONCERTI