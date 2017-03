Live alternative rock: "Losing Breath" al "Nostress Bar & Burger"

Domenica 9 aprile alle 21.30 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa in via Vicenza 57/A presenta il concerto live del gruppo alternative rock "Losing Breath". Il complesso bassanese è formato da Leonardo "Lex" Minati (chitarra e voce) - Giorgio "Cek" Cecchini (chitarra e cori) - Cesare (batteria) - Giada Fioravanzo (basso). Afterparty dalle 22.30 con il dj set "Sorry Mom". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.281178.

