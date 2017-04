Live Alternative Rock: "Darsana" e "La Libertà In Offerta" al "Miles Davis"

Sabato 15 aprile alle 22 l'Osteria Miles Davis di Vicenza in Strada di Polegge 114 presenta i concerti live di alternative rock con i gruppi "Darsana" e "La Libertà In Offerta". Ingresso libero.

DARSANA (Alt-Rock): il nome "Darśana" indica un sistema teorico o interpretativo frutto di un "punto di vista". Hanno registrato e filmato autonomamente da poco un live set intitolato "A Vivo", disponibile interamente su Youtube, Soundcloud e Bandcamp. Il loro suono è un alt rock sul grunge, ma caratterizzato da effettistiche che nell'insieme creano una musica tutta loro. Vedi: www.soundcloud.com/darsana-official/sets/a-vivo - www.darsana.bandcamp.com/releases - www.youtube.com/watch?v=EYydBWCeaq0&t=523s

LA LIBERTA' IN OFFERTA (Alternative Rock/Folk Alternative): nascono nell'ottobre del 2014 nelle colline di Fara Vicentino. Il gruppo inizia quindi un' intensa attività live, proponendo da subito pezzi propri, che richiamano artisti indipendenti italiani. Arrivano a fare circa 30 date in un anno. Il gruppo pubblica il suo primo singolo "Magliette Blu". A seguito di questo singolo si fermano per registrare il loro primo Ep "Instabile": un disco che racconta due momenti compositivi ben distinti. Ci sono infatti tre pezzi di matrice folk, con uno stile a tratti cantautoriale, e tre pezzi fortemente rock, frutto di una recente maturazione compositiva che ha portato a sonorità più dure e pezzi più dilatati. Vedi: www.lalibertainofferta.bandcamp.com/releases - www.play.spotify.com/artist/6CmKCOVLzp4AaiZsGZUNB0 -

www.soundcloud.com/lalibertainofferta - www.youtube.com/channel/UCFooN0zcXBDkhK89Krt9tEg.

