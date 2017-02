Live Acustico: Tommaso Dugato e Alberto Dori all'Art & Cafè Roma di Lonigo

Domenica 12 febbraio alle 19 il locale "Art & Cafè" di Lonigo in via Roma 28 presenta il concerto live acustico di Tommaso Dugato e Alberto Dori in collaborazione con "Altramusica.off". Ogni seconda del mese si ripete l'appuntamento con gli apertivi di musica originale. Prossime date: Carlomaria e "The Fine" (12 marzo) e InO e Lorenzo Boggiani (9 aprile). Ingresso libero. Per infornazioni: altramusica.off@gmail.com.

ELENCO CONCERTI