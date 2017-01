Live Acustico: Richard Lindgren e "Mandolin Brothers" al CS Bocciodromo

Giovedì 26 gennaio alle ore 19.30 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Rossi 198 presenta il concerto live acustico di Richard Lindgren e "Mandolin Brothers" nel suo "Malmostoso Tour". Il cantautore svedese sarà accompagnato dai Mandolin Brothers ed altri musicisti che hanno partecipato alla registrazione del nuovo album "Malmostoso" (Paolo Ercoli, Chiara Giacobbe, Francesco Montesanti). Opening Act: Jaime Michaels e Paolo Ercoli. Richard Lindgren è un songwriter originario di Malmoe, ma ha alle spalle molti periodi trascorsi all’estero in particolare in America e, da qualche anno, anche in Italia. Giunto nel nostro paese per un piccolo tour pochi anni fa, si è innamorato dell’atmosfera delle città italiane tanto da dedicare loro il suo penultimo disco "Sundown On A Lemon Tree". Il suo legame con l’Italia, la sua storia, i suoi poeti ed i suoi musicisti giunge a compimento con il suo dodicesimo album Malmostoso, registrato al Downtown Studios di Pavia, frutto di ripetuti, ispirati soggiorni in quella città e della collaborazione con la band italiana dei "Mandolin Brothers". Il risultato è un disco forse più sfaccettato dei precedenti, con inedite incursioni nel rock, che si affiancano a momenti più acustici e cantautorali. La critica è unanime nel considerarlo uno dei suoi lavori più ispirati ed efficaci. Ingresso libero.

