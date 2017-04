Live acustico pop: Mosè Santamaria al Bar Matteotti di Vicenza

Sabato 15 aprile alle 21.45 si terrà il concerto del cantautore genovese Mosè Santamaria al Bar Matteotti di Vicenza in piazza Matteotti 35. Il cantante ha un legame particolare con Vicenza che parte già dalla canzone “Mine Vaganti”, il cui video è stato girato nella capoluogo berico e al Lago di Fimon. Nel concerto riproporrà con qualche novità i brani estratti dal suo disco d’esordio "Risorse umane". Il suo live di cantautorato pop racconta un percorso interiore verso un ritorno all’essenza dell’essere umano in una sorta di “misticismo quotidiano", (come lui stesso ama definirsi), che attinge dalla cronaca di provincia italiana per parlare d’amore, xenofobia, religione, assenteismo alle urne o condizionamenti familiari. Le sue canzoni sono ambientate in provincia ma anche a Genova, che per Mosè è una specie di Gerusalemme, una città esoterica invasa dai centri commerciali, dove il mare non si vede più e nessuno va a trovarlo. I suoi testi abbracciano la poesia, ma anche l'immaginario più popolare in modo sarcastico e nello stempo con leggerezza per esprimere alcune verità del nostro tempo. Ingresso gratuito.

MOSE' SANTAMARIA: cantautore nato nel 1983 a Genova. Ispirato dal musicista Franco Battiato, il rocker-poeta Claudio Rocchi, lo scrittore Alejandro Jodorowsky e il filosofo Georges Ivanovic Gurdjieff, inizia il suo percorso musicale, dove confluiscono espressioni artistiche, mistiche e politiche differenti in un unico bazar di parole, immagini e suoni. Durante gli anni dell’università partecipa ad alcuni contest su Genova e Provincia per poi aprire diversi concerti di artisti locali, come Claudia Pastorino e Acustico Medio Levante. Il suo vero battesimo avviene nel 2009 quando comincia a farsi le osse con i primi live nei circoli e nei locali della zona. Nel 2011 si trasferisce a Verona e grazie a una manciata di esibizioni e comparsate incrocia Martino Cuman (Non Voglio che Clara) e Marcello Battelli (Teatro degli Orrori) coi quali collabora per la produzione artistica del suo primo album "Risorse Umane". Con questo disco arriva tra i finalisti del Premio Tenco 2016 nella categoria “Migliore opera prima", facendosi consocere al grande pubblico. Link: www.facebook.com/mosesantamaria - www.mosesantamaria.it - www.soundcloud.com/mos-santamaria www.mosesantamaria.bandcamp.com.

