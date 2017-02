Live Acustico: Federico Marchioro e Bruno Montorio al "Vicenza Time Cafè"

Sabato 18 febbraio alle 21 si terrà il concerto live acustico con Federico Marchioro e Bruno Montorio per il terzo appuntamento con il 1° Festival Café, rassegna musicale di 9 cantautori vicentini con prenotazione obbligatoria al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contrà Mure Porta Nova 28. Introdurrà la serata Fabio Cardullo. Ingresso libero per i soci VITC. I 50 posti disponibili andranno prenotati sul sito del locale www.vicenzatimecafe.it. Bisognerà registrarsi con i propri dati e stampare il biglietto per la serata del concerto da portare con sè. Per informazioni: 348.4931471 - qui@vicenzatimecafe.it.

Note biogafiche su Federico Marchioro: è un'artista e cantautore, nato a Vicenza l'8 novembre 1976. All'età di 17-18 anni, comincia a scrivere le prime canzoni sulla scia del cantautorato degli anni '70 sull'esempio di autori, come De Andrè, De Gregori, Guccini. A partire dall'anno 1996 a tutt'oggi, comincia ad esibirsi presso circoli culturali, eventi e diverse manifestazioni nel proprio ambito locale, privilegiando, in chiave prettamente acustica, il proprio repertorio di musica inedita ed alcune cover degli artisti prima elencati. Nel 2004 è semifinalista al "Premio Mia Martini, giovani proposte per l'Europa", finalista al "Biella festival autori e cantautori" nelle edizioni del 2008 e 2009. Nel 2009 conosce il musicista e produttore Stefano Florio, con il quale intraprende un'importante collaborazione artistica. Nel 2015 viene pubblicato il suo primo album d'inediti intitolato "Appunti d'inizio secolo", prodotto da Stefano Florio per "BuenaOnda Edizioni".

Note biografiche su Bruno Montorio: scrive canzoni e si esibisce da solista fin dalla metà degli anni ’80. All’inizio si era cimentato con un repertorio in inglese, ma ha trovato sucessivamente il proprio stile musicale nel dialetto vicentino. Riesce a cantare, trasmettendo le proprie emozioni dai suoi brani, come se fosse bisogno per lui. Ne nasce un genere poetico ed immaginifico, che dà forma a storie e sensazioni.

