Live Acustico: Fabio Cardullo, Menni e Marco Pancheri al "Vicenza Time Cafè"

Sabato 25 febbraio alle 21 si terrà il concerto live acustico con Fabio Cardullo, Menni e Marco Pancheri per il quarto appuntamento con il 1° Festival Café, rassegna musicale di 10 cantautori vicentini con prenotazione obbligatoria al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contrà Mure Porta Nova 28. Introdurrà la serata Lorenzo Bocchese. Ingresso libero per i soci VITC. I 50 posti disponibili andranno prenotati sul sito del locale www.vicenzatimecafe.it. Bisognerà registrarsi con i propri dati e stampare il biglietto per la serata del concerto da portare con sè. Per informazioni: 348.4931471 - qui@vicenzatimecafe.it.

Biografia di Fabio Cardullo: compone testi e musica dal 1995, anno in cui inizia ad esibirsi con alcune band locali in veste di autore e chitarrista. Con il trascorrere degli anni è sempre più evidente l’interesse per tutta la musica unita alla poesia dei testi dei grandi cantautori italiani, che lo porterà ad affinare un repertorio unico ed originale. Le sue canzoni d'autore sono sempre accompagnate dal suo inseparabile "lampion guitar". Nel 2008 ha prodotto il suo primo cd "Il paradiso è qui". Nel 2012 ha presentato il primo videoclip ufficiale 'Siepe Quadrata' insieme al nuovo album 'Metterò la testa a posto' disponibile ai concerti oppure contattando l'artista dal sito www.fabiocardullo.com. Seguirà la pubblicazione del brano 'Quando nevica', impreziosito dall'omonimo e suggestivo videoclip visibile su youtube. L'ultimo singolo "Hey Papa" sta suscitando svariate reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, proponendo un siparietto tra il cantautore e il Papa con la presenza di due suadenti e provcanti angioletti custodi.

Biografia di Menni: musicista nato il 13 dicembre 1994 ad Arzignano. Vive a Gambellara. Dopo varie esperienze assieme ad alcuni gruppi musicali, con cui ha affrontato generi differenti tra cui l’hard rock e il metal, nel settembre 2012 intraprende il suo progetto da solista che lo porta nella dimensione nuova del cantautore con uno stile folk/rock. Il 21 settembre 2016 è uscito il suo primo album "La Frasca", edito da "La Clinica Dischi", che è un viaggio musicale nella mente e nei luoghi dell'artista.

Biografia di Marco Pancheri: cantante, compositore e paroliere di 48 anni, residente a Valdagno. Ama comporre musica e realizzare testi in stile cantautorale pop-rock melodico. Suona anche cover di musica italiana in generale. Il suo set up è una chitarra classica. I suoi artisti preferiti sono: Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Riccardo Cocciante, Daniele silvestri, CCCP-CSI, Edoardop Bennato, Lucio Battisti, Luca Carboni, Antonello Venditti.

ELENCO CONCERTI