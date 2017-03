Domenica 12 marzo dalle 19 alle 21 "Altramusica.off" presenta il concerto live acustico di Carlomaria & The Fine presso il locale "Art & Cafè Roma" di Lonigo in via Roma 28 per il consueto aperitivo musicale ogni seconda domenica del mese. Ingresso libero. Infoline: 347.6496863.

