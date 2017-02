Live Acustico: Andrea Gfall e Chiara Sbicego al "Vicenza Time Cafè"

Sabato 4 marzo alle 21 si terrà il concerto live acustico con Andrea Gfall e Chiara Sbicego per l'ultimo appuntamento con il 1° Festival Café, rassegna musicale di 10 cantautori vicentini con prenotazione obbligatoria al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contrà Mure Porta Nova 28. Introdurrà la serata Lorenzo Bocchese. Ingresso libero per i soci VITC. I 50 posti disponibili andranno prenotati sul sito del locale www.vicenzatimecafe.it. Bisognerà registrarsi con i propri dati e stampare il biglietto per la serata del concerto da portare con sè. Per informazioni: 348.4931471 - qui@vicenzatimecafe.it.

Biografia di Andrea Gfall: cantautore e chitarrista vicentino classe '61. Ha scritto i suoi primi brani quand'era ancora sui banchi di scuola, debuttando a 12 anni su un palcoscenico e attraversato con la sua voce, chitarra e tastiere l'ondata musicale degli anni Settanta. Ispirato dai Deep Purple e da Claudio Baglioni, Andrea Gfall, dal cognome con origini austroungariche dei sui avi, è un nome conosciuto nell'ambiente musicale berico degli ultimi quarant'anni. Nel 2014 il musicista ha raccolto nel suo primo album le canzoni scritte in gioventù con il titolo "C'è Amore".

Biografia di Chiara Sbicego: chitarrista e compositrice 28enne di Vicenza. Suona chitarrista acustica dall'età di 10 come autodidatta e suonando in band occasionali della scuola. Le prime influenze arrivano dal rock, da Bon Jovi agli AC/DC, ma poi sono passate in secondo piano a causa della grande passione per la musica acustica, country e bluegrass di gruppi, come Doc Watson, Norman Blake, Clarence White, Dan Crary. Per 5 anni ha preso lezioni private con il Maestro Roberto Dalla Vecchia. Attualmente suona nel gruppo vicentino "The Lonesome Pickers" e nell'orchestra acustica di Roberto Dalla Vecchia oltre ad esibirsia anche come solista. Ha partecipato a diversi workshop con chitarristi acustici internazionali, come Tommy Emmanuel, Jim Hurst, Steve Baughman, Roy Curry, Steve Kaufman.

