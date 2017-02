"Live Across The Scene": hardcore con 3 band al "Viceversa" di Arzignano

Venerdì 10 febbraio alle 21.30 il locale "Viceversa" di Arzignano in via Seconda Strada 56 (zona industriale) presenta l'evento musicale "Live Across The Scene" con i concerti delle band "Round 7", "Sinatras" e "Neither". La serata prevede un prepotente mix di hardcore, death'n'roll e metalcore. Si esibiranno sul palco in ordine: i "Neither" alle 22, i "Sinatras" alle 22.50 e "Round 7" alle 23.40. L'evento è in collaborazione con "Indelirium Records", "Jack Rock Agency" e "HERØ Booking". Ingresso gratuito.

Note biografiche sui "Neither": band padovana di metalcore, fondata a Montagnana nel 2006 e formata da 5 membri: Manuel Balsamini (Ciccio) voce - Fabio Leggiero (Roger) chitarra - Riccardo Freguja (Richy) basso - Paolo Giacometti (Paul) chitarra - Luca Longhin (Belva) batteria.

Note biografiche sui "Sinatras": gruppo vicentino di death'n roll, formato da 5 membri: Fla Sinatra (voce) - Lele Sinatra (chitarra) - Lispio Sinatra (basso) - Minkio Sinatra (chitarra) - Phil Sinatra (batteria).

Note biografiche sui "Round 7": complesso vicentino di hardcore e old school, costituito nell'estate 2009 e formato da 5 membri: Emanuele Pelanda (voce) - Mirko Capellari (chitarra) - Maurizio Saturnia (chitarra) - Michele Busola (basso) - Fabio Ferrari (batteria).

