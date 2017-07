"LisieRock 2017" a Bolzano Vicentino: 6 band live in 3 giorni

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio si terrà il festival "LisieRock 2017" a Bolzano Vicentino in via Albereria 32 con 6 band live in 3 giorni. Per tutta la manifestazione sarà presente uno stand gastronomico con panini, snack, birre e bibite. Ingresso libero. Vedi anche: "LisieRock 2015" - "LisieRock 2016".

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

VENERDì 28 LUGLIO

Ore 21:00 - "Complesso di Inferiorità" (Punk/Rock)

Ore 22:30 - "Fase39" (Elettropop) - Vincitori del Premio Rivelazione del "Vicenza Rock Contest 2017"

SABATO 29 LUGLIO

Ore 21:00 - "Odd-Rey" (Blues / Rock)

Ore 22:00 - "Herman Medrano and The Groovy Monkeys"

DOMENICA 30 LUGLIO

Ore 19:00 - Aperitivo con gli "Acoustic Mood" (Rock Acustico)

Ore 21:30 - "Pink Fire" (Pink Floyd Tribute Band)

ELENCO CONCERTI