Led Zeppelin Night al The Big

Serata dedicata ai Led Zeppelin con i Controverso, band storica della scena musicale veneta.

La band nasce dopo lo scioglimento degli Hang over ,band fondata da Cristian Chilese e Lorenzo Albiero.

I Controverso dal 1998 ad oggi, hanno collezionato centinaia di concerti, soprattutto nel triveneto in pubs motoraduni feste in piazza ecc...

Il progetto tributo Led Zeppelin nasce nel 2006 visto il comune amore per il quartetto inglese.

Il repertorio della band abbraccia tutti i maggiori successi del gruppo.

Oltre ai dischi registrati in studio, di riferimento per la band sono gli album The Song Remains the Same , Bbc Sessions e How the west was won dove si possono assaporare le doti Live dei Zeppelin.

I Controverso vi faranno assaporare le atmosfere tipiche che caratterizzavano le esibizioni live della storica band inglese.

L'energia e la magia del quartetto viene rivisitata nella strumentazione nell'impatto sonoro e nel look , riproponendo il più fedelmente possibile i numerosi cavalli di battaglia, attentamente curati ed arrangiati sullo stile che ha reso celebre la produzione live dei Led Zeppelin.