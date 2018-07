Le Vibrazioni in concerto al Marostica Summer Festival

Si chiude con il concerto ad ingresso gratuito de Le Vibrazioni e l’animazione di Radio Company questa straordinaria edizione di Marostica Summer Festival. Sabato 21 luglio, in Piazza degli Scacchi, una serata di piena musica, con l’apertura a partire dalle 19.30 con dj set e vocalist; alle 22.00, il concerto della celebre band, seguito ancora da dj set fino alle 2.00.

Sul palco, la band multiplatino formata da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi (chitarra), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria) porterà i brani di V, il quinto album di inediti contenente il successo Così Sbagliato, presentato in gara all’ultimo Festival di Sanremo.

Nella scaletta del Così Sbagliato Summer Tour non mancheranno le grandi hit che hanno fatto la storia del gruppo, da Dedicato A Te a Vieni Da Me, passando per In Una Notte d’Estate e Raggio Di Solefino al nuovo singolo Amore Zen, che sancisce la collaborazione con uno storico rappresentante del rap italiano, Jake La Furia. Amore Zen (scritto da Francesco Sarcina, Davide Simonetta, Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli) è un brano sarcastico che rappresenta la nostra società come se fosse un grande zoo. “Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di prestigio che, in verità, non ha alcun valore all’interno di questa realtà caotica” afferma Francesco Sarcina. “Quando abbiamo scritto il pezzo - aggiunge Sarcina - abbiamo provato a inserire quasi per gioco una parte rappata. Era perfetta e abbiamo deciso di affidarla a un nostro grande amico: Jake La Furia”.

La band rock milanese ha debuttato nel 2003 con il singolo Dedicato a te, disco di platino, tratto dal primo album Le Vibrazioni. Dopo essersi fatti le ossa in tour, partecipa al Festival di Sanremo nel 2005 con il brano Ovunque andrai e pubblicano il secondo album Le vibrazioni II. Sonorità pienamente progressive anni Settanta e tematiche ambientali caratterizzano la vasta produzione, segnata da successi indimenticabili, fino al 2012, anno nel quale decidono di intraprendere una carriera da solisti. Ora l’atteso ritorno insieme.

Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox.

Per maggiori informazioni:

www.marosticasummerfestival.it

(Foto di Chiara Mirelli)