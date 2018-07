Le Tre Botti Summer Fest a Pojana Maggiore

Il weekend del 27 e 28 luglio e 3/4 agosto 2018 Birreria Le Tre Botti presenta:

SUMMER FEST



Arriva a Pojana Maggiore, un incredibile Festival dedicato alla musica e al divertimento!

Ci sarà spazio a vari artisti e format musicali per ballare e cantare tutta la notte, inoltre cibo, cocktails bar, pizzeria aperta tutta la notte e birra artigianale



Ingresso gratuito



__________________________________________

Programma



VENERDÌ 27 LUGLIO

Dalle ore 21.00 all' 01.00

Happy - Sing & Dance + Spritz Party



---------------

SABATO 28 LUGLIO

Dalle ore 21.00 all' 01.00

Schiuma Party



Cosa ci può essere di meglio di uno Schiuma Party estivo accompagnato dal giusto sound?!

In console: Gianmarco Bellini e Andrea Meggio



---------------

VENERDÌ 3 AGOSTO

Dalle ore 21.00 all' 01.00

Yano Music Machine - Macumba



Dopo più di 40 anni di console, primo dj al mondo accompagnato da una vera band con centinaia di produzioni discografiche e un grande successo in evoluzione costante.

Yano DJ decide di far diventare il suo “brand” un format dedicato alla musica alternativa, storicamente definita “AFRO” con il suo stile inconfondibile.

il 2018 segnerà un nuovo passo del suo cammino che lo vedrà mettersi in “regia” della grande novità dell’estate, MACUMBA, uno spettacolo che trasformerà la semplice esibizione di un dj, in uno show ad effetto che unirà musica e live performance di 4 e più artisti.

In console: YANO, OTTOMIX, MORGAN & ROBERTO STOPPA



---------------

SABATO 4 AGOSTO

Dalle ore 21.00 all' 01.00

FUEGO - Reggaeton & Electro Latino



Torna a Pojana il format spettacolo più caliente della provincia!

Tutte le migliori hits Reggaeton, ElectroLatine, Moombahton e HipHop

Un mega palco con effetti speciali, coriandoli, gadgets ed uno spettacolare corpo di ballo, per vivere una notte incredibile!





_________________________________________

Prenotazione cena



Per info e prenotazioni:

☎️ 0444 764552





_________________________________________

📍 LOCATION:



Birreria Le Tre Botti

Via G.Spello 49

Cagnano di Pojana Maggiore (VI)

Infoline: 0444 764552