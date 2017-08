Le suite di Bach per violoncello ogni pomeriggio a Palazzo Chiericati

Ogni giorno dal martedì alla domenica alle 16.30 all'8 al 27 agosto è prevista una suite di Bach a Palazzo Chiericati di Vicenza nella Sala di San Bartolomeo con concerto e visita al museo compresi nel biglietto d'ingresso su proposta dell'assessorato comunale alla crescita in collaborazione con l'Officina dei Talenti. L'iniziativa è dedicata in particolare ai vicentini, che rimarranno in città ad agosto oltre a tutti i turisti per proporre un modo diverso di vivere la preziosa pinacoteca cittadina. Verrà eseguita a rotazione una delle 6 suite per violoncello di Johann Sebastian Bach. I concerti avranno una durata variabile dai 20 ai 40 minuti. Il violoncellista sarà il vicentino Giovanni Genovese, musicista particolarmente legato alla sua città, dove ha già tenuto numerosi concerti: collabora con l’Orchestra del Teatro Olimpico e con numerose orchestre internazionali. Attualmente è primo violoncello dell’orchestra nazionale croata di Fiume.

SUITE DI BACH PER VIOLONCELLO. Le suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach sono fra le più note e le più virtuosistiche opere mai scritte per questo strumento. La loro composizione è datata fra il 1717 e il 1723. Furono presumibilmente scritte per uno dei violoncellisti, che all'epoca lavoravano alla corte di Köthen. Fino ad allora il violoncello suonava normalmente parti di accompagnamento, mentre in queste suite, come nei concerti brandeburghesi, al violoncello viene affidata una parte da solo.

TIPOLOGIE DI BIGLIETTI. Per accedere ai concerti sarà sufficiente acquistare una sola volta un biglietto di ingresso, tra le varie tipologie che consentono l'ingresso a Palazzo Chiericati: biglietto singolo palazzo Chiericati 7 euro – ridotto 5 euro; biglietto unico circuito museale 15 euro – ridotto 12 euro – family 18 euro; biglietto residenti 7 euro; biglietto speciale terzo venerdì del mese 7 euro; biglietto speciale martedì 10 euro. L'accesso è ovviamente consentito anche ai possessori della card annuale nominativa Palazzo Chiericati, che costa 30 euro. Il primo biglietto verrà vistato dagli addetti e andrà conservato ed esibito per assistere in maniera gratuita a tutti i successivi appuntamenti fino al 27 agosto.

