Le "Killin' Baudelaire" e i "Colors Void" al "Revolution Live Club"

Sabato 29 aprile dalle 22 alle 24 il locale "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A presenta il concerto del gruppo "Colors Void" per il release party del loro primo album "Rise Fight". Opening act by Killin' Baudelaire e Fearful Bonshake. Afterparty con la situazione "Oversize" (hip hop - bass - dancehall - moonbathon - trap - electronic). Ingresso live: 8 euro con consumazione - 5 euro birra piccola/analcolico. Afterparty dopo le 24: 8 euro con consumzione.

COLORS VOID: sono una hard rock band di Marostica nata nel 2010 composta da: Diego Trenti alla voce, Riccardo Perin e Giulio Nicolussi alle chitarre, Diego Martinez al basso e cori e Lorenzo Mari alla batteria. Le sonorità della band sono costituite da un mix dei diversi background musicali dei componenti, sviluppatesi attraverso un percorso artistico influenzato inizialmente dal rock psichedelico di Jimi Hendrix e dall’hard rock di matrice anni ’70, virando poi verso uno stile più moderno, con richiami alle sonorità tipiche degli anni ’80-‘90 -2000 di Guns N’Roses, Alter Bridge, Thirty Seconds to Mars, Bon Jovi, Bring me the Horizon, Edguy. Vedi: www.facebook.com/ColorsVoid/

KILLIN’ BAUDELAIRE: band formata nel 2015 a Milano da quattro ragazze, che unendo rock e metal alternativo alla passione per la letteratura, hanno dato vita a questo nuovo progetto. Il primo singolo ‘Wasted‘ ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in una sola settimana, spazio su diverse testate di rilievo (tra cui Metalitalia, Metallus, Metal In Italy, SpazioRock), su Radio Lombardia (LineaRock con Marco Garavelli) e sul network Sky. Membri del complesso: Elisa Helly Scandella (voce) - Martina Nixe Riva (chitarra e cori) - Alice Lane Pandini (basso) - Martina Cleo Ungarelli (batteria e cori). Vedi: www.facebook.com/killinbaudelaire/

FEARFUL BONSHAKE: gruppo heavy metal fondato nel 2013 a Isola Vicentina. Il loro primo Ep "Pura Vida" è stato pubblicato nell'ottobre 2014. Il 26 agosto 2016 hanno registrato il loro primo album "Obsessive" con 5 tracce. Membri del gruppo: Mitch (voce) - Chris (batteria) - Teo (chitarra) - Scuro (chitarra) - Bajo (basso). Info: www.facebook.com/fearfulbonshake/.

