"Le Canzoni Popolari": Ensemble Blau Reiter al Teatro Remondini

Venerdì 20 gennaio alle 21 si terrà il concerto "La Canzoni Popolari" con l'Ensemble Blau Reiter di Monaco di Baviera per la XXXI Stagione Concertistica degli Amici della Musica "Giorgio Vianello" al Teatro Remondini di Basano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C. Verranno suonati musiche Šostakovič, Berio, Bertoldin e De Falla. L'Ensemble Blau Reiter è un'orchestra da camera e voci, diretta da Daniele Bertoldin. Membri: Zinajda Kodrič (flauto) - Oliver Klenk (clarinetto) - Marco Riccelli (pianoforte) - Graham Waterhouse (violoncello) - Lorenz Chen (violino e viola) - Mathias Lachenmayr (percussioni). Info: www.amicimusicabassano.it.

ELENCO CONCERTI