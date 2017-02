Last Nite Party: la top band britannica indie-rock "Telegram" "Vinile Club" di Rosà

Sabato 18 febbraio dalle 22 alle 4.30 il locale "Vinile Club" di Rosà in via Capitan Alessio 92 presenta l'evento musicale "Last Nite Party" con il concerto live indie rock della band "Telegram" tra i gruppi più interessanti, talentuosi ed innovativi della scena indie britannica. Dopo aver stupito pubblico e critica con il fulminante esordio "Operator", sono in tour per conquistare l’Europa. I loro brani sono un mix fantastico delle influenze più varie, in cui riescono a mettere insieme Brian Eno, Syd Barrett, il krautrock, lo shogaze ed il tardo proto-punk. Con un disco d'esordio che si piazza tra le migliori uscite del 2016, i Telegram sono già oggi uno dei gruppi cardine della nuova scena psychedelica inglese al fianco di band come The Horrors, Temples e TOY. Membri del gruppo: Matthew, Pip, Moon & Cook. Afterparty con sonorità indie - new wave - post punk con dj set by Caste Jump, Checco Merdez, Mich e Ordinary Noise. Prevendite on line: 9 euro su

www.mailticket.it/evento/9538. Ingresso in serata: 10 euro. Entrata dopo il concerto: 8 euro. Infoline: 347.1601429 dalle 10 alle 19 tutti i giorni.

